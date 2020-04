En los últimos días, el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha llamado a incrementar el distanciameinto social y en especial se ha referido al no respeto de esa condición en los alrededores de los comercios.

Cuando esta noche sean las 9pm o mejor, dos minutos antes, pensemos cuánto hicimos en el día para ayudar a nuestros médicos en su batalla contra el coronavirus. No me refiero a apoyos desde la clínica o incentivos monetarios, hablo de cuánto hicimos durante la jornada para no contagiarnos de COVID-19. Traigo este pensamiento al comentario porque resulta muy inquietante lo que todavía sucede en algunas de nuestra comunidades.

Desde hace varios días, el Ministerio de Salud Pública en sus cifras, advierte un incremento de casos positivos, de los cuales no es posible determinar su cadena epidemiológica. Y vamos a decirlo clarito, en buen cubano. Son personas que desconocen cómo se enfermaron y de quién la adquirieron. Quizás esto sucede porque algunos y no digo todos aún no han probado la vacuna, sí la vacuna, la única efectiva, esa que se logra con la combinación de dos elementos, la higiene y el distanciamiento social.

Por eso es que tanto alarman todavía las personas que como si nada pasara transitan de un lado a otro, visitan amigos y familiares, y lo que es más preocupante, padres que dejan a sus niños cual tiempo de vacaciones, en parques comunitarios o en espacios comunes de nuestros edificios.

Y reitero estas no son las actitudes más frecuentes, pero sí prevalecen sobre todo allí donde NO hay vías populosas ni céntricas avenidas. Ocurre en nuestros barrios, justo donde está la posibilidad del contagio, y en las colas, ese fenómeno de vieja data pero que en tiempos de pandemia parece recibir mayores influjos.

Volvemos sobre las filas porque constituyen hoy lo más preocupante si de aglomeraciones se trata. Sobre todo ante la demanda de los productos de primera necesidad, alimentos y artículos de higiene.

Espacios donde observamos no siempre se respeta la distancia de un metro entre quienes hacen esa cola. De ahí el llamado incluso de la dirección del país a descentralizar la venta de estos productos, porque puestos en mayor cantidad de comercios, tocaría a menos cola por tienda.

Pero eso hoy no se cumple del todo. Incluso quienes nos escriben plantean la posibilidad de reabrir de manera temporal los kioskos cerrados en nuestras comunidades y que bien pudieran reacondicionarse y elevar allí su seguridad, o la extensión de carpas a más territorios, como hemos visto en algunos municipios.

Hay hasta quien propone que el empleo de la libreta de abastecimiento se extienda como mecanismo no para normar, pero sí para regular, para que ese mismo pollo o el detergente alcance para más, que no es para todos, pero evitaría que una misma persona no haga la fila 4 veces, y sean entonces 4 familias menos quienes adquieran el producto.

Otras personas ven como solución a corto plazo el hecho de que las tiendas informen a quienes esperan la disponibilidad de los productos, así usted sabría si alcanza, economiza su tiempo y permanece mucho más tiempo en su casa.

Insistimos en este tema porque el dinamismo que la dirección del país ha puesto en la determinación de las decisiones más importantes necesita de una concreción más rápida en la base. Por eso quizás muchas personas con razón se han mostrado preocupadas ante la imposibilidad de gestionar compras a través de internet, cuando se sabe que el comercio a distancia, a través de las tecnologías, es efectivo si de evitar concentraciones se trata.

Llamamos la atención sobre estos elementos porque la necesidad de salir de casa para adquirir alimentos y acometer otras necesidades no va a cambiar tampoco con la agudeza de la situación sanitaria, pero sí muchos enfermos se pueden evitar si la mejor organización de los comercios y la disciplina de la población van de la mano.

Disciplina que pasa también por entender que lo normal antes, hoy no lo es, que estar en la calle debe convertirse en una rareza o una urgencia. Si logramos entender esto y lo acatamos como una práctica de vida, entonces valdrá la pena nuestro aplauso nocturno a quienes sí tienen que salir de casa, para luchar contra el coronavirus.