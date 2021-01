¿Cuál fue el legado de Trump a su paso por la Casa Blanca?

A esta hora, el próximo miércoles, Estados Unidos tendrá un nuevo presidente. Es un buen momento para hacer algunos comentarios, solo algunos, pocos, sobre lo que fue el legado Trump en su paso por la Casa Blanca. La primera palabra que me viene a la mente es fractura, una sociedad profundamente dividida, ya no solo respecto a temas puntuales o entre liberales y conservadores, ahora esa grieta es más profunda, ha tocado la concepción, la visión de país, ha zarandeado el sistema político y el propio estatus quo. Y no solo me refiero a las heridas que él abrió, sino también las que ya estaban abiertas y él profundizó, como el racismo, la xenofobia y el extremismo.