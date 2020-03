¿Cómo lograr un verdadero lenguaje inclusivo?

Siglos de patriarcado y machismo desmedidos han desatado en el mundo diversas campañas a favor de los derechos de la mujer. Incluso, algunos han apostado por transformar los modos de expresarnos, y hablo específicamente del llamado lenguaje inclusivo, que ha despertado una polémica entre feministas y gramáticos.

Otro elemento interesante es lo que genera este debate en términos de empoderamiento femenino. ¿El lenguaje inclusivo visibiliza más a la mujer? ¿Qué consideraciones hay sobre este tema?

Tal vez alguien piense que debería decir amigo y amiga, porque según los principios del llamado lenguaje inclusivo, es necesario utilizar siempre pronombres, artículos y sustantivos, denotando bien el femenino y el masculino para que todas las personas sean visibilizadas. Así que, según este parecer, si digo amigos, tal vez te sientas invisibilizada y hasta discriminada, Diana, aunque yo espero que no.

Es importante no confundir la gramática con el machismo, ¿verdad?

A mí me parece igual. Como también es verdad que durante mucho tiempo se empleó un lenguaje sexista en la comunicación y, tras no pocas batallas, se aceptaron vocablos como jueza, poetisa o lideresa; porque la lengua no es un sistema rígido, cerrado a las mutaciones, sino todo lo contrario.

Claro, el problema es no saber –o no querer saber– cuál es el límite que impone el sentido común. Y cuando digo esto, hablo de las controversias que ha generado el llamado lenguaje inclusivo, algo sobre lo que se reflexiona poco en Cuba, aunque se ha hecho bastante habitual el uso de “los niñas y las niñas, todos y todas, cubanos y cubanas”, como parte de ese empeño por visibilizar a la mujer desde el lenguaje.

Y la pregunta se impone: ¿realmente se logra esa visibilización inclusiva apelando a estos resortes representativos de la lengua? Dejemos esa pregunta ahí, por el momento, porque la polémica “pica y se extiende” con propuestas que han apelado incluso a la sustitución de la marca gramatical de género (-o, -a) por una x o @, es decir, en lugar de todas o todos, usar todxs o tod@s. Ni siquiera puedo pronunciarlo bien.

No en balde la Real Academia Española ha explicado que este tipo de desdoblamiento es innecesario y artificioso desde el punto de vista lingüístico, genera dificultades sintácticas y de concordancia, y complica innecesariamente la redacción y la lectura”. Y un video en Internet, a modo de parodia, ejemplifica con mayor claridad esta situación que roza el absurdo.

¿Será humanamente posible crear un término para incluir a cada individualidad humana?

Que conste que no lo uso como una burla. Pero creo que no hay que llegar a los extremos. Y eso fue lo que le dije a un buen amigo, periodista cubano, que reside en Argentina, quien me envió, para provocarme, esta invitación a un centro cultural, que prueba la alternativa utilizada en ese país para hablar en masculino, en femenino y también en género neutro, tomando en consideración a las personas transgénero, o sea, cuyo género no coincide con el que sienten en su interior o con el que se les asignó al nacer.

Por eso usan “todes”, que es su manera de luchar contra siglos de egoísmo machista. Y al parecer, así se sienten incluidos. Pero ¿será humanamente posible crear un término para incluir a cada individualidad humana?

Es como hablar cambiando letras, como en la canción infantil de “La mar estaba serena”, a la manera de “Le mer estebe serene”.

Eso es bastante común en varios países hispanoamericanos, y en el lenguaje que se usa en redes sociales como Whatsapp. Ya hay quienes dicen que el uso creciente de esta forma, abre el camino a la transformación de la regla. Y así lo demostró el director de la Real Academia Española cuando semanas atrás nos visitó y le dijo estas palabras a mi colega Maray Suárez cuando ella le preguntó por la validez del lenguaje inclusivo.

No puede confundirse la gramática con el machismo

El director de la Real Academia Española dijo eso aquí, en La Habana, pero su institución divulgó recientemente su negativa a modificar las normas, pues, como decía Diana, no puede confundirse la gramática con el machismo.

Un texto que encontré en Internet dice una verdad fenomenal: si quieres hablar con el verdadero lenguaje inclusivo aprende el Braille para que leas como los ciegos, y el lenguaje de las señas, para que hables con los sordos; hablar pacientemente para comunicarte con un autista. Háblale con respeto a un anciano, con dulzura a un niño, con firmeza a un infractor, con amor a tu pareja. Y termina: incluir no es cambiar letras, es cambiar en serio.

Si lo que se persigue es visibilizar a las mujeres y a otros grupos que luchan por ganarse el respeto de la sociedad a través del habla, quizás el camino sea otro.

El empoderamiento de la mujer puede lograrse de muchas maneras. El lenguaje es una de ellas, pero esa visibilización y ese reconocimiento tienen que hacerse efectivos a través de garantías en el escenario político, social y económico, de un modo que trascienda al plano cultural y al lenguaje mismo.

Respeto, la igualdad de oportunidades, el cero en las cifras de agresiones y exclusiones

Particularmente, cuando me hablan de inclusión y empoderamiento femenino, pienso que las mujeres no lo han tenido fácil para conquistar el respeto que merecen, ¡y todavía no son respetadas del todo! Pero que no sea eso lo que me haga invitar a los niños y niñas de mi barrio a disfrutar un buen fin de semana en casa de sus abuelos y abuelas, junto a sus tías y tíos, para jugar con sus primos y primas. No, no, así no.

El respeto, la igualdad de oportunidades, el cero en las cifras de agresiones y exclusiones. Esos son los modos que propondría para visibilizar a la mujer. Ese es el lenguaje inclusivo que propondría practicar. Y de paso, subo a mi perfil de Facebook las fotos de las mujeres que varias veces a la semana conducen los destinos de un noticiero como este.

Hoy es 4 de marzo, pero voy a adelantar mi felicitación para ellas y para todas las mujeres de nuestras vidas, que merecen mucho más que inclusión desde el lenguaje.

Es todo por hoy, amigos, pero volveré la próxima semana y no olvide compartir sus impresiones con nosotros a través del correo electrónico y las redes sociales, para seguir pensando juntos el país que queremos.