¿Cómo enfrentar la COVID-19?

En estos días, que tanto se habla del nuevo coronavirus, vale la pena reflexionar sobre dos aristas del tema que nos han mostrado como preocupación algunos televidentes.

¿Preocupación o pánico?

Son cuestiones que rondan la amenaza real de la COVID 19, una enfermedad que afecta a más de la mitad de los países de nuestro planeta.

Abdiel Bermúdez ha seguido este tema y comparte sus impresiones sobre la realidad que afrontamos los cubanos.

La preocupación es más que lógica

Este es uno de los asuntos que acapara la atención de los cubanos. Hablamos de un virus que ha provocado la muerte a más de 4 mil personas en el mundo y ya suman más de 120 mil los contagiados. Así que la preocupación es más que lógica. Y por eso es lógico también que el gobierno cubano haya trazado un plan estratégico para hacerle frente a una enfermedad que puede tensar –como lo ha hecho donde se ha posado el virus– cada eslabón socioproductivo, cada protocolo sanitario, cada espacio familiar.

Porque no hay dudas de que una epidemia como esta, altera el funcionamiento de toda la sociedad. Es un asunto serio, que te hace seguir con la mirada a este joven, en plena calle 23, aquí en la Habana, mientras camina con el nasobuco puesto, porque tiene gripe. Eso se llama autocuidado, y también autorresponsabilidad. Dos cosas que no deben faltarnos si en definitiva –y como se espera– aparece COVID-19 en nuestro país, porque no basta con adoptar medidas en las fronteras aéreas y marítimas, ni prever todos los cuidados hospitalarios posibles, ni hacer audiencias sanitarias… si falta esa responsabilidad individual que debe ser parte de nuestro día a día ante una amenaza que crece.

No es cosa de sembrar el pánico. Porque el pánico nos ciega y nos hace tomar decisiones que pueden ser erróneas. Es cosa de mantenerse informados de manera continua, para entender el riesgo, de ser conscientes de la gravedad del asunto, y de actuar en consecuencia.

Enseñar hábitos higiénicos

Hace unos días mi hijo de 4 años me mostró cómo se debe toser en público. Se lo enseñaron en el círculo infantil, me dijo, y esta mañana lo comprobé. Es una técnica bastante vieja, para que un virus no llegue a nuestras manos, pero casi nunca la empleamos, y ahora la necesidad obliga.

Como obliga también a cambiar una conducta que, lamentablemente, muchos asumieron como práctica común ante el dengue: quedarse en casa. Y si permanecer en el hogar con el dengue es peligroso, le aseguro que permanecer en ella estando infectado por el nuevo coronavirus, puede ser funesto para usted y para su familia. Es necesario informar si tenemos síntomas de una afección respiratoria. En las áreas de salud se han creado equipos de respuesta rápida para evaluar el cuadro respiratorio de cada persona y decidir el proceder adecuado.

Las autoridades de Salud Pública en Cuba han reiterado que los medicamentos para enfrentar este coronavirus están garantizados en los hospitales habilitados para ello, pero no en las farmacias ni en los botiquines hogareños, y mucho menos entre brebajes a base de ajo, zumo de limón y agua tibia, como lamentablemente se ha anunciado en Internet.

En lugar de publicar incoherencias seudocientíficas, lo asertivo es promover el conocimiento fundamentado.

Aquí en Cuba ya empezaron a salir a la luz las historias institucionales y personales de cómo enfrentamos al nuevo coronavirus y qué medidas son imprescindibles. En su sitio web, ETECSA ha proporcionado el acceso a una aplicación para teléfonos móviles, con información fiable sobre síntomas, medidas, datos de interés… a partir de un convenio con Infomed, el sitio del MINSAP.

La solidaridad es nuestra principal arma

Por el periódico 5 de septiembre, de Cienfuegos, conocí a María Antonia Cardoso una profesora de Historia ya jubilada, quien es costurera y arma nasobucos ella misma, para entregárselos a los vecinos sin cobrarles un centavo, solo les pide que le faciliten retazos de tela.

También supe que en Sancti Spíritus y en Pinar del Río, en talleres de confecciones textiles, se están haciendo nasobucos a una escala mayor. Los más críticos dicen que no son los aditamentos ideales, pues los mejores son las mascarillas N-95, que por cierto, son bastante caras en el mercado internacional. Y en Cuba contamos con un número significativo, destinado sobre todo a los profesionales de la salud que deben interactuar con los enfermos en las áreas de aislamiento.

Esos que usted ve, los hechos en Cuba, son de tres capas, se pueden lavar, hay que cambiarlos cada 3 horas o cada vez que se humedezcan. Pero cuidado, la propia Organización Mundial de la Salud señala que el solo uso de las mascarillas no es suficiente para evitar el contagio. Deben combinarse con el lavado de manos con agua y jabón, o una solución de alcohol y agua, de manera frecuente.

Urge cambiar el modo de socializar

También se aconseja no tener la boca y la garganta secas. Hay que humedecerlas, tomar mucha agua; si sale de casa lleve su propio vaso, su cuchara; y en cada centro de trabajo debe haber agua, jabón, una solución de cloro; y eso es una tarea de cada administración y del sindicato.

Y lo otro: urge cambiar el modo de socializar, como ya se hizo una vez cuando el brote del virus A H1 N1 nos tocó la puerta, ¿recuerdan? Dice un colega en FB que si frenar el coronavirus en Cuba depende de andar a metro y medio, no besuquearnos y hablar poco, estamos embarcados. Lo dice, seguramente, por lo efusivos que somos muchos cubanos. Pero este no es momento de excesos para los abrazos y otras muestras de cariño. Seré yo de los que pase trabajo, les confieso, pero desde ayer me impuse la distancia, porque se trata de la salud de todos, y vale la pena recordar lo que dijo un doctor hace unos días en este mismo noticiero. Vamos a verlo.

Muchos han dicho en las redes sociales que sonó un tanto extremista la postura del doctor. Y puede ser. Pero también es verdad que esa frase considerada una exageración, puede salvarle la vida a cualquiera. Y en tiempos de coronavirus, todo cuidado es poco.

Yo solo los conmino a lavarse bien las manos, a responder con rapidez ante cualquier síntoma, y a mantenerse informados sobre el SARS COV-2, un coronavirus que hoy muestra ufano su corona en el podio de las preocupaciones ciudadanas, y al que, al menos por ahora, que no hay confirmación de casos en Cuba, debemos hacerle frente con higiene, información y prevención.

Es todo por hoy, pero volveré el próximo miércoles, y usted no olvide compartir sus reflexiones con nosotros mediante el correo electrónico y las redes sociales, para pensar todos juntos el país que queremos. Una buena tarde para todos. Y cuídese mucho.