¿Qué nos deja la Covid 19? ¿Cómo deberíamos tomarnos una nueva normalidad?.

A la normalidad que conocemos no se regresa fácilmente porque el virus Sars Cov 2 ha puesto en evidencia nuestras vulnerabilidades, ya no solo hablando de salud, sino de cotidianidad.

En todo el mundo ha quedado demostrado que si no cambiamos nuestras actitudes a nivel individual, socialmente no vamos a lograr mucho…Hay costumbres de nuestro día a día que tendremos que acomodar en nuestras vidas…

Ser más organizados, MUCHO MÁS, debemos cambiar algunas rutinas incluso en el hogar, donde evidentemente la higiene constante debe regir nuestras vidas…YA queda claro que no siempre se aplica aquella creencia de que no es necesaria tanta limpieza para …¨atrapar¨ anticuerpos…

Existen suciedades que matan dentro y fuera de nuestros hogares.

Deberíamos también cubanas y cubanos, abandonar la mala costumbre de, en una fila o cola, estar unos sobre otros, y aprender a respetar el distanciamiento físico.

También ésta ha sido y seguirá como una etapa donde los egoísmos individuales y sociales deben finalmente desaparecer porque, muchas veces somos partícipes de acciones o inacciones que afectan a los demás.

Sabemos que hay personas con actitudes positivas, esas han primado estas semanas, pero también no tan buenas.. El propósito es, de cara al futuro, construir una sociedad donde la actitud cívica prime, y para ello es incuestionable la necesidad de aprender a convivir de manera organizada.

Es necesario, que ya vayamos no solo pensando en estas ideas y otras, sino que nos tracemos estrategias desde lo individual para que , al menos, en el pedacito que nos toca ayudar a devolvernos una sociedad cívicamente ejemplar.