Comentar Cuba: COVID-19 y el reto de reinventarnos todos

Muchos pensaban en Cuba y el mundo que la pandemia del nuevo Coronavirus iba a ser algo pasajero. El alto nivel de contagio y su rápida propagación demostró que el SARSCoV2 es un virus que necesita no solo de los trabajadores de la salud, sino de la disciplina de cada ciudadano. Si bien es cierto que el tiempo de aislamiento social causa a no pocos ansiedad, se hace necesario reinventarnos todos, buscar alternativas no solo en casa sino desde las instituciones sociales.