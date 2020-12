Claves para entender la Tarea Ordenamiento en Cuba

En medio de la situación actual, Cuba adopta e implementa la Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19.

Dicha estrategia es el resultado del análisis la experiencia nacional e internacional, la opinión del pueblo y es coherente con lo planteado en la Constitución de la República de Cuba, la Conceptualización del Modelo Económico, los Lineamientos de la Política Económica y Social y la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.

Definida para dar respuesta a los nuevos desafíos impuestos por la pandemia del nuevo coronavirus, el desarrollo de la estrategia incrementará la capacidad para enfrentar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba; resistir creando y aprovechar las oportunidades que se deriven del comportamiento solidario y del prestigio del país en el enfrentamiento a la pandemia.

En este sentido, cuenta con 16 áreas de resultados en las cuales se trabaja de manera simultánea. No obstante, actualmente existen cinco aspectos esenciales priorizados:

🔸️Producción y comercialización de alimentos.

🔸️Incentivo a las exportaciones.

🔸️Transformaciones en el sistema empresarial.

🔸️Perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia.

🔸️Ordenamiento monetario y cambiario.

Este último, por su carácter transversal es necesario para avanzar en el resto de las transformaciones económicas.

Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez informó que el proceso de Ordenamiento Monetario y Cambiario iniciará a partir del 1ro de enero de 2021, con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar.

«Se han concluido las elaboraciones y análisis correspondientes así todas las normas jurídicas necesarias, por lo que se considera que están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea ordenamiento a partir del 1ro de enero», dijo el mandatario en comparecencia radiotelevisiva este 10 de diciembre.

Como se anunció, este proceso de Odenamiento Monetario y Cambiario implica un nuevo tipo de cambio, el cese de la circulación del CUC, la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, y una modificación en la distribución de los ingresos.

Díaz-Canel recordó que en los dos últimos congresos del Partido se precisaron los conceptos fundamentales que deben guiar el trabajo en este sentido, en particular en el VII Congreso.

Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del @PartidoPCC, el Presidente de #Cuba🇨🇺, @DiazCanelB informa al pueblo sobre el inicio de la aplicación de la #TareaOrdenamiento. Tenemos detalles 👉https://t.co/RRimi7Oe1M pic.twitter.com/XH68Zl6jjO — Canal Caribe (@CanalCaribeCuba) December 11, 2020

¿Qué características tiene el Ordenamiento Monetario y Cambiario en Cuba?

El Ordenamiento Monetario y Cambiario crea muchas expectativas en Cuba, a la par, genera dudas en la población y también especulaciones sobre qué sucederá el 1ro de enero de 2021, el «día cero».

Precisamente para explicar acerca de este proceso y aclarar las inquietudes de cubanas y cubanos sobre el tema, el 14 de octubre último, comparecieron en el programa de la Mesa Redonda el Ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, y el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, quien este viernes brindará desde el mismo espacio radiotelevisivo, nuevas informaciones a nuestro pueblo sobre proceso de implementación de la Tarea Ordenamiento, en una primera emisión de una serie dedicada a este importante paso dentro de la Estrategia Económica y Social del país.



Canal Caribe comparte con sus lectores algunos conceptos para entender los aspectos esenciales del Ordenamiento Monetario y Cambiario en la nación caribeña.

¿Qué incluye este importante proceso en Cuba?

En primer lugar, es necesario aclarar que este proceso en el país tiene un carácter transversal e interdisciplinar.

De esta manera, incluye la unificación monetaria y cambiaria, la eliminación de los subsidios excesivos y gratuidades indebidas y la transformación de los ingresos.

¿Qué implica la dualidad monetaria?

La dualidad monetaria en Cuba implica que la economía funciona con dos monedas domésticas (CUP y CUC), que coexisten y comparten legalmente, en alguna medida, las funciones del dinero. En tanto, la dualidad cambiaria es la existencia de dos tipos de cambio legales, 1 CUP= 1 CUC= 1 USD para el sector de las empresas, mientras que para el circuito de la población es 25 CUP = 1 CUC = 1 USD.

¿Por qué el Ordenamiento Monetario y Cambiario en estos momentos?

Debido a la complejidad de este proceso y su carácter transversal en la economía y la sociedad cubana, no es posible avanzar en otras transformaciones del área económica si no se ordena monetariamente el país.

«En el entorno de la crisis mundial que estamos viviendo, con el efecto de la COVID-19 y los decrecimientos en las economías, nosotros creemos que no podemos seguir esperando, por problemas prácticos. ¿Qué pasa si la situación empeora? El bloqueo está arreciando más que nunca, y los compañeros que estamos trabajando estos temas colegiamos que no es posible enfrentar otras cosas si no logramos un ordenamiento monetario para poder avanzar en temas más profundos en el modelo económico», explicó Murillo.

«No podemos seguir avanzando en las transformaciones de la economía, si no tomamos decisiones sobre estos temas, con las complejidades que tienen y los efectos que pudieran tener en la población», añadió.

¿Qué pasará con los subsidios y gratuidades después del 1ro de enero de 2021, el «día 0»?

Sobre este tema Murillo Jorge explicó que «subsidiar a una familia de bajos ingresos es parte de la humanidad de nuestro modelo socialista. Y todas las gratuidades no son malas: la salud, la educación y todas las conquistas de la Revolución. El problema es cuando esto tiene un carácter masivo que no estimula la productividad del trabajo».

Actualmente, todas las personas se encuentran subsidiadas, incluso, las que no trabajan. Al mismo tiempo, no a todos les alcanza el salario. «Eso es algo que hay que transformar de manera urgente», añadió Murillo. No será posible eliminar los subsidios y gratuidades, o reducirlos de manera gradual, si no hay una transformación de los ingresos, es decir, salario, pensiones, jubilaciones y la asistencia social.

Ahora bien, existe un grupo de productos vinculados al consumo de la población que se mantendrán con precios centralizados una vez ocurra la unificación monetaria. Algunos mantendrán sus subsidios, pero en otros casos sí serán eliminados.

«En el caso de la canasta familiar normada, mantendremos algunos productos con precios centralizados y también subsidiados. Otros productos también tendrán costos únicos, pero sin subsidios. No obstante, estos últimos también se mantendrán dentro de la libreta de abastecimiento para garantizar que lleguen a todas las personas», explicó Murillo sobre el tema el pasado 14 de octubre en la Mesa Redonda.

A esto añadió que es prioridad eliminar subsidios excesivos y gratuidades indebidas, siempre protegiendo a niños y embarazadas, ciudadanos imposibilitados de trabajar o servicios de alto consumo nacional, como la electricidad.

¿Cómo quedaría conformada la canasta básica de referencia?

La canasta de bienes y consumo de referencia es el punto de partida del salario mínimo. El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos explicó que si usted gana el salario mínimo –que es la canasta y un poquito más–, no está en la misma condición de quien gana cinco salarios mínimos, que consume cinco canastas.

Ante las dudas de la población respecto a la inclusión de alimentos o algo más, añadió que una canasta no puede incluir solo alimentos, puesto que las personas no solo comen, «también gastan en productos de aseo e higiene, tienen que pagar electricidad, transporte público, deben vestirse y, por tanto, la canasta debe contemplar todos esos gastos».

La que se propone incluye también un cálculo de medicamentos por si el individuo se enferma y un cálculo para reparación y mantenimiento de vivienda, pero hay quienes no tienen que incurrir en estos gastos.

¿Habrá un aumento de salarios y precios?

La respuesta a esta pregunta es sí. No obstante, Marino Murillo Jorge, recalcó que si solo se habla de que van a subir los precios y no se tiene en cuenta que van a subir los salarios, entonces el análisis no es correcto.

«En economía hay una gran teoría entre el salario real y el salario nominal. Nosotros, en este proceso, tenemos una gran aspiración y creo que la vamos a poder cumplir: que todos los asalariados queden en mejores condiciones que en el punto de partida en el que estamos», explicó Murillo.

El fondo de salario en el país subirá en 4.9 veces, mientras que el destinado a la seguridad social lo hará en cinco veces. Mientras tanto, los precios en el sector estatal tienen previsto aumentos muy por debajo de esos valores.

Sobre este tema Murillo aclaró que, si la dinámica de crecimiento del salario es más alta que la del aumento de precios, entonces quienes trabajan con el Estado estarán en una mejor posición.

En PDF, nuevos salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social

La Gaceta Oficial Extraordinaria No.69 publicó este jueves 19 resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que establecen los nuevos cambios en la distribución de los ingresos de la población en lo referido a los salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social, como parte del proceso de ordenamiento monetario que comenzará el próximo 1ro de enero.

🔴 ¡ATENCIÓN! Compartimos una ENTRADA RESUMEN: Desde nuestro sitio web, todo lo explicado desde la @revbuenosdias por @lazarito89sitvc sobre la formación de PRECIOS, SALARIOS Y PENSIONES en #Cuba 🇨🇺 a partir del 1ro. de enero de 2021. #TareaOrdenamiento.https://t.co/GwDdjKVufn pic.twitter.com/SWToaSYRLe — Canal Caribe (@CanalCaribeCuba) December 11, 2020

Para el exitoso desarrollo de esta tarea, Díaz-Canel dijo en reciente Transmisión Especial en cadena de radio y televisión, que se requiere del esfuerzo y cooperación de todos con vistas a lograr que los resultados sean los esperados. “Como siempre seremos receptivos a los criterios de la población para atender cualquier problema que pueda surgir en su ejecución”.

Reiteró que están creadas las condiciones que permiten asegurar que nadie quedará desamparado. “En Cuba socialista jamás se emplearán terapias de choque contra el pueblo y que las transformaciones que debamos acometer en el modelo económico y social se realizarán forjando previamente el consenso a favor de la unidad de la nación”.

Claves de la #TareaOrdenamiento en #Cuba🇨🇺: 📈Aumentarán los salarios y la seguridad social. 🚫Se combatirán aquellas manifestaciones que atenten contra el desarrollo de este proceso. 👌Se reiteró que ningún cubano quedará desprotegido. ❌NO se aplicarán terapias de choque. pic.twitter.com/t6JeQ2nuNE — Canal Caribe (@CanalCaribeCuba) December 11, 2020

El mandatario destacó además que el Ordenamiento Monetario también crea las condiciones para que el sistema empresarial pueda tomar las decisiones adecuadas y ejercer plenamente la facultades que se le han ido otorgando, lo que le permitirá reaccionar positivamente incrementando los beneficios para sus trabajadores y para toda la sociedad.