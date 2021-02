Hay artistas que parecen inmortales; no porque su obra lo sea, sino porque uno sabe que siempre van a estar ahí. Que, por mucho que pase el tiempo, seguirán creando con la misma energía y la misma capacidad de siempre. Quizá por eso la noticia de la muerte del pianista y compositor estadounidense Chick Corea el pasado 9 de febrero ha conmocionado al mundo.

Corea produjo un sonido único que devino un elemento fundamental para el surgimiento de jazz fusión de las décadas de los 60 y 70. Su estilo interpretativo lo colocó entre la élite de pianistas de jazz junto a Bill Evans, Keith Jarrett y McCoy Tyner, y entre pianistas cubanos de la talla de Cucho Valdés y Gonzalito Rubalcava.

El músico que más Grammys de jazz acumuló

Su enorme discografía le valió más de 67 nominaciones al Grammy y 23 fueron para él. Canal Caribe comparte cinco álbumes imprescindibles del pianista y compositor.

🔹Now He Sings, Now He Sobs (Solid State, 1968). Un temprano registro en formato de trío con Miroslav Vitous (bajo) y Roy Haynes (batería). La compenetración entre los tres músicos es tan extraordinaria que no queda otra que lamentar que la banda no tuviera más recorrido aparte de esporádicos reencuentros.

🔹Circle – Paris Concert (ECM, 1972). El registro de lo que pudo ser y no fue. Circle era la banda de free jazz que Corea mantuvo con otros titanes del género (Anthony Braxton, Barry Altschul y Dave Holland). Poco después de este recital, el pianista cambió de idea y persiguió otras estéticas.

🔹Return To Forever (ECM, 1972). Punta de lanza del movimiento jazz fusión, la banda, con la brillante aportación de la vocalista brasileña Flora Purim, grabó dos obras maestras en 1972. Esta es la primera, y contiene la inmortal Sometime Ago/La fiesta, pionero mestizaje flamenco.

🔹My Spanish Heart (Polydor, 1976). La culminación de su romance con la música española, pasada por la túrmix de los sintetizadores y con espíritu sincrético de la vasta herencia de la música latina.

🔹A Week At The Blue Note (Stretch, 1998). Grabado junto a su recién estrenado sexteto, Origin, es una soberbia demostración de lo que el pianista era capaz cuando se ponía a tocar post-bop en un club con solera; abundante material propio y vibrantes reinvenciones de repertorios ajenos.

🔹Plays (Concord, 2020). Su último registro y un testamento que da fe de su eclecticismo. En el mundo de Corea, Mozart rima con Scriabin, Bill Evans o Thelonious Monk.