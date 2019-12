Bruno Rodríguez recibe a activista estadounidense

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió al activista, Benjamin Chavis, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Editores de Periódicos de Estados Unidos (NNPA, por sus siglas en inglés).

En la red social de Twitter, Bruno Rodríguez destacó que Chavis es un activista, reconocido defensor de los derechos civiles.

I received Dr. Benjamin Chavis, activist, recognized civil rights advocate and executive director of @NNPA_BlackPress, who ratified the commitment of the #US people, particularly African-Americans, to relations between both countries and against the blockade. pic.twitter.com/UnUaqAGXoO

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 18, 2019