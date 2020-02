Bolsonaro hace sufrir a Brasil y con él América Latina

Como vemos la situación en Brasil es verdaderamente compleja. Este diálogo que pone una tregua a la huelga no significa que las tensiones hayan cedido. Petrobras afirma que no hay problema con el abastecimiento de petróleo, y no le ha quedado otro remedio que sentarse a hablar con los huelguistas. Al mismo tiempo, Bolsonaro acude a una estrategia habitual: distraer la opinión pública con pronunciamientos que mantienen a medio Brasil escandalizados.

Desmontar el sistema de protección de derechos y de ayuda a personas desfavorecidas

El gobierno ultraconservador trabaja sin descanso para desmontar el sistema de protección de derechos y de ayuda a personas desfavorecidas que llevaron a cabo las administraciones del Partido de los Trabajadores. ¿Por qué protestan hace tantos días los trabajadores del sector petrolero? ¿Qué relación tiene todo esto con el gobierno de Bolsonaro?

Petrobras, la empresa estatal más grande de Brasil, y una de las más importantes del mundo, lleva quince días con 20 mil trabajadores menos, de 63 mil que tiene. Varias autoridades han advertido que puede ser un problema porque afecta inevitablemente la producción de petróleo y de gas, Petrobras dice que no, igual que los huelguistas, no obstante, la compañía ha tenido que contratar trabajadores temporales y no descarta importar petróleo para satisfacer la enorme demanda del país más grande de América Latina.

Todo comenzó porque 400 empleados fueron despedidos, y otros 600 se quedaron sin trabajo porque cerraron una planta de fertilizantes. Aunque ahora momentáneamente la huelga se detiene mientras hay un diálogo, al que no ha tenido otro remedio que someterse la dirección de la petrolera, durante más de 15 días 113 en 13 estados del país estuvieron paradas. Esto parecería una mala noticia, pero hoy hay dos titulares que contrastan. Por un lado la huelga, y por el otro que Petrobras obtuvo el año pasado un beneficio de más de nueve mil millones de dólares, el mayor de su historia.

Es decir, los trabajadores protestan porque los despiden, porque pierden su sustento de vida, mientras la empresa se llena los bolsillos. El balance financiero se conoció ayer, y demuestra que la estrategia de vender activos como gasoductos, y hasta campos de petróleo da resultado.

Desde que Bolsonaro dirige el país, Petrobras ha vendido acciones que suman más de seis mil millones de euros, aunque dicen que no piensan privatizar esa verdadera mina de oro, que sigue teniendo un 50 por ciento de capital público. Esto es una excelente noticia para una empresa que tuvo una baja en su imagen y en su producción por el escándalo que aún destapa tramas en varios países de América Latina, relacionados con Odebretch.

Hace poco, apresaron al prófugo de la justicia mexicana, ex presidente de Pemex, la petrolera mexicana, Emilio Lozoya, que estaba disfrutando de dinero robado en el sur de España, mismo caso de corrupción, diferente petrolera, y por ahí tiene una idea de que los tentáculos del caso Odebretch están semi-descubiertos.

El punto es que Petrobras muestra músculo, al menos en ingreso, pero lo que es bueno para unos pocos, no significa lo mismo para los miles de trabajadores que han decidido no trabajar para demostrar su rechazo a las políticas bolsonaristas. Y es que ven la bola de nieve: despiden a unos, cierran plantas, venden los recursos de la empresa y del país, no respetan el acuerdo colectivo de trabajo, y así son testigos de cómo está la empresa pública más importante de Brasil se desmorona frente a sus ojos.

La estrategia de vender activos para engordar el bolsillo responde a la obsesión privatizadora de Paulo Guedes, ejecutor del más fundamentalista neoliberalismo, y rector de la política económica de Bolsonaro. Guedes tiene una sola religión: privatizar, todo para los ricos, porque así el mundo será mejor. Es predicador del cuento de hadas aquel de que el dinero en mano de unos pocos ricos se derramará a las mayorías, sin mencionar que la riqueza en manos privadas tiene unos diques que impone que la fortuna permanezca siempre en las mismas manos.

Guedes ha dicho “Si dependiera de mí, yo privatizaría hasta el Palacio da Alvorada”, dice refiriéndose a la residencia presidencial. Guedes, que por cierto trabajó con Pinochet en Chile, defiende el modelo que tiene a Argentina endeudada hasta el cuello, y a Chile protestando contra el supuesto milagro económico que funcionó para unos pocos.

Guedes quiere que Petrobras esté en manos privadas, el gobierno después de todo no debería tener tantos recursos. Y así van rediseñando Brasil. Dice el columnista del diario Página 12, Eric Nepomuceno, que nunca Brasil había sido tan violado, destrozado, ni en tiempos de dictadura, dice este veterano periodista, e importante mencionar que Bolsonaro dice que la dictadura no pasó nunca, es decir niega un hecho histórico.

Bolsonaro ha precarizado el trabajo, ha desmontado sistemas de protección a las personas de menos ingresos que estaban establecidos desde antes de los gobiernos de Lula y Dilma, y bajito, sin mucho bombo ni platillo, va vendiendo el Amazonas. Se siente realizado porque ha eliminado las barreras que protegían a las comunidades indígenas. Dice que eso de multar minerías ilegales, o ladrones de madera había que pararlo, que eso era una innecesaria industria de multas.

Y es que lo que el piensa lo ha dicho, y esto es un elogio que puede hacérsele: Bolsonaro no se edita, no se mide. Dijo sobre los indígenas: “los indios no hablan nuestra lengua, no tienen dinero, no tienen cultura, ¿cómo lograron 13 por ciento del territorio nacional?” Bolsonaro tiene muchos micrófonos, pero qué dirán los indígenas de la cantidad de tierra que tiene el hombre blanco que llegó mucho después que todos ellos.Sabe que lo critican por sus arranques de sinceridad, e intentó arreglar la cosa, a su forma muy particular: «los indios cambiaron, están evolucionando. Cada vez más, el indio es un ser humano parecido a nosotros».

Miles de trabajadores en huelga: él ni se ocupa del asunto, por estos días está más ocupado en agredir a una periodista diciéndole que había cambiado sexo por una primicia periodística, y es que sigue a su referente, Donald Trump, en aquello de odiar a los medios, y humillar a las mujeres, Bolsonaro no sabe que el que imita fracasa. De cabezas este país, una de las economías más grandes del mundo, que tuvo a un líder como Lula, que llevó a una mujer progresista y víctima de la dictadura a la presidencia, y que vio sus inabarcables recursos repartidos un poco mejor. Sufre Brasil, y con él América Latina. Pero por lo menos ahora sus trabajadores le recuerdan al mundo que el gigante sudamericano no está dormido, y reacciona. Ya veremos en qué termina este diálogo.