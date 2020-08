Berrinche entre narizones

La reciente decisión estadounidense de cerrar el consulado chino en Houston se inscribe en la arremetida que Washington ha emprendido contra Beijing y que pretende abarcar todos los frentes posibles, desde el comercial, el tecnológico hasta el militar y por supuesto no podía faltar el diplomático.

China has caused great damage to the United States and the rest of the World! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Porque la verdadera y más grande preocupación de la Casa Blanca en materia de política exterior, radica en la expansión de China; su posicionamiento silencioso y perseverante los ha puesto cada vez más cerca de liderar todas las esferas que Estados Unidos ha presumido dominar en las últimas décadas, y en consecuencia, esa hegemonía comienza a verse amenazada y el presidente Donald Trump se ha tomado la amenaza como un ataque personal a su gestión y ego, de ahí que sus respuestas se inscriban en una escalada peligrosa, porque China siempre va a tomar una actitud proporcional a la embestida.De hecho, ya ordenó el cierre de la representación norteamericana en Chengdu. Y no solo es la cancelación de los servicios consulares y la salida de su personal, en respuesta a las acciones de su par, a quien le dio por ocupar militarmente las oficinas en Houston, las autoridades chinas decidieron tomar el control de la instalación estadounidense.

Todas las acciones de la administración norteamericanaestán enfocadas a impedir el empuje chino. La batalla, que alguna vez pudo comenzar en el terreno político por las diferencias en sus sistemas de gobierno y las características ideológicas, ahora se ha trasladado a lo económico fundamentalmente, ante el crecimiento acelerado del gigante asiático.

Las consecuencias de «una escalada en la guerra económica» entre Estados Unidos y China «podrían ser gigantescas», según un artículo publicado recientemente en la revista The Economist https://t.co/KFfz19SNUa pic.twitter.com/i0e20AgqMm — China Xinhua Español (@XHespanol) August 17, 2020

En el contexto actual, el hecho de que China haya podido sortear con más éxito que Estados Unidos la pandemia y no sólo desde el punto de vista sanitario sino también en la recuperación de su economía, ha influido en los estados de ánimo de su adversario que tiene la situación en casa muy compleja. Si a eso le adicionamos el escenario electoral, se imponía desplegar nuevas acciones contra el gobierno de Xi Jinping. Además de que había que «desquitarse» del último paso desafiante dado por China al sancionar a funcionarios tan cercanos a Trump, como a Marco Rubio y compañia. Como en un juego de niños, aquí ninguno quiere quedarse «dado».

Al magnate presidente ya no le basta la elevación del tono discursivo, la satanización constante de lo «Made in China» y por ahora no tiene pensado ningún gesto dialogante, de esos que en el pasado dieron tregua a la guerra de aranceles y le compulsaron a un apretón de manos con Xi. Ha pasado de su cantaleta del «virus chino», ese que dice fabricaron en un laboratorio de Wuhan, a los paquetazos de sanciones, la cacería del avance tecnológico chino y más reciente la antidiplomacia. Ha habido un pretexto recurrente en varias de sus decisiones: el presunto espionaje chino, ese que le hizo emprenderla contra Huawei y ahora contra funcionarios que, según Washington, albergarían a científicos «ladrones» de información sensible.

Supongamos que, por esta vez, Trump está en lo cierto y China quiere robarse la vacuna del vecino poderoso, o coordenadas militares o el listado de sus agentes o lo que sea. Aplicaría perfectamente el dicho popular, quien esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Pero en la práctica ese del «tejado de vidrio» se adecua mejor porque Estados Unidos acumula varios doctorados en hacer de sus embajadas por el mundo verdaderos laboratorios de inteligencia y operaciones encubiertas —algunas ni siquiera se enmascaran tanto—, sitios donde se planean de la A a la Z los detalles de golpes de Estado, invasiones, y hasta se manufacturan estallidos populares «espontáneos».

China también trabaja en su expansión como potencia, la batalla por ganar terreno entre estos dos pesos pesados es real y tiene fundamentos sólidos. El asunto es que Estados Unidos no soporta la idea de la multipolaridad, con la cual su vecino asiático no parece tener demasiados problemas. Y si ahora se perfilan como enemigos irreconciliables, tras bambalinas son codependientes, baste buscar datos de mercado y deudas.

La escalada va a continuar por lo menos en los próximos meses porque Trump necesita desesperadamente desviar la atención de sus asuntos domésticos y, de paso, atraer algunos votantes esquivos, con un buen despliegue comunicativo y acciones concretas contra China para seguir explotando la vieja táctica del enemigo necesario.