Batalla por candidatura demócrata se centra en Biden y Sanders

Esta semana ha sido crucial para el Partido Demócrata en Estados Unidos, debido al llamado Super Martes, el pasado día 3, cuando 14 estados votaron por quienes consideran debe ser el candidato del partido que se le opone a Trump. Si bien los republicanos también celebran primarias, el presidente estadounidense no tiene contendientes reales, por lo que la atención se enfoca en el Partido Demócrata, que además llegó a esta importante fecha profundamente dividido.

Aunque varios aspirantes se retiraron de la competencia antes del martes, y ahora apoyan al ex vicepresidente Joe Biden, la división continúa, porque ahora es una competencia entre dos hombres que tienen visiones distintas sobre lo que debe ser la prioridad del gobierno. Mientras tanto, aún los resultados definitivos no están claros, y ha sido una jornada de sorpresas, ya que Biden, quien hasta ahora iba a la saga, esta semana ha remontado al frente de la carrera.

¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cuál es el siguiente paso en este proceso de definir quién irá contra Trump en Noviembre?

Después de ver a una multitud de aspirantes para intentar derrotar a Trump, ya queda claro que la batalla será entre dos hombres: el ex vicepresidente de Obama, senador demócrata durante años, Joe Biden; y el progresista social demócrata, senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders. El martes fue el segundo día más importante del calendario de las primarias, cuando los militantes de los partidos votan por quiénes ellos consideran que debe ser el candidato.

Esos votos ofrecen delegados, y el ganador definitivo se lleva la mayor cantidad de delegados. Vamos a los resultados del martes, aunque todavía en California los conteos de votos no han terminado y ha habido problemas técnicos, y demoras por distintas causas… Fue un día muy bueno para Joe Biden, recordemos que había perdido en Iowa, luego en New Hampshire, y solo había remontado en Carolina del Sur.

Sanders ganó en el más codiciado estado que es California

Sin embargo, ha sido el gran ganador de la semana, aunque no el único. Ahora, los números actualizados de hace pocos minutos indican que Joe Biden tiene 596 delegados a su favor, que representan los votos de poco más de cuatro millones 800 mil personas. Bernie Sanders le sigue muy de cerca con 531 delegados, lo cual significa que el martes alrededor de tres millones 900 mil personas votaron por él.

Elizabeth Warren, que acaba de anunciar su renuncia, había obtenido 65, pero ahora estos delegados se redistribuyen para los dos ganadores, y hasta que no se sepa con claridad los resultados no hay números definitivos, pero ahora mismo Joe Biden ganó el super martes, aunque Sanders se llevó el más codiciado estado que es California.

Joe Biden resucita después de un magro comienzo

La sorpresa del martes es un Biden que parecía que solo perdía, y de pronto es el gran líder. La primera razón es porque los candidatos que antes dividían el voto del centro se retiraron, por dos causas, una porque tenían menos posibilidades de ganar, y otra porque el Partido Demócrata los presionó para que además de retirarse, apoyaran a Biden que es el candidato preferido por el núcleo duro del partido que ahora actúa desde la oposición.

Entonces que Pete Buttigieg, voto de centro pero un hombre joven, gay, veterano de guerra, tenía un grupo a su favor que ahora él le pide que apoye a Biden, lo mismo con la centrista Amy Klobuchar, que también se retira para apoyar al vice de Obama.

Además Bloomberg, que se gastó 500 millones de dólares, porque hay quien le sobra y no sabe dónde gastar el dinero, también se quitó del camino. Saben que dividir todos esos votos solo ayuda a Trump, y juntos levantan a Biden, que combinó también este factor con el hecho de que goza de popularidad en la comunidad afroamericana, y es el voto de centro frente a un Sanders visto como un extremista de izquierda, para los estándares de la política estadounidense.

Por tanto, esta racha ganadora de Biden es más una construcción que la expresión de una popularidad real, o una capacidad de convocatoria palpable dentro del partido. Pero, aunque aún cuentan votos en California, se acabó el súper martes, y sigue esto, y la siguiente parada es votar en otros seis estados, será el martes 10, cuando todavía quedan disponibles 352 delegados. Esta historia se define en la Convención Demócrata que será en julio en Milwaukee, Wisconsin, cuando los aspirantes se someterán a la votación de los delegados.

Un candidato presidencial debe tener al menos 1991 delegados

Es decir, cada estado tiene un número de delegados que deben votar igual que votó la gente, los militantes de los partidos. Para que un aspirante pueda ser confirmado como candidato demócrata debe obtener al menos 1991 delegados de un total de 3979. Si no llega a esa cifra, entonces se vuelve a votar y entran en esta historia los que tienden a definir el destino de la candidatura demócrata que son los llamados súper delegados. Ellos son miembros del núcleo duro, tradicional del Partido Demócrata, y si queda en sus manos desempatar la competencia, podemos prever que votarán por el candidato que prefiere el establishment demócrata, que es Joe Biden.

De hecho muchos piensan que Bernie Sanders compite contra ese establishment que lo ve como un peligro peor que al propio Trump. Los super delegados no tienen compromiso con los votantes de la base, votan como prefieran, y será con sus intereses y los del partido.Lo que significa, que el sistema político a nivel de partido confirma que aunque la gente vaya y vote, al final, será un pequeño grupo con intereses muy claros los que decidirán quién es el candidato. Por eso en las elecciones pasadas ganó Hillary Clinton, que era la preferida del partido demócrata y no Sanders, temido por sus posturas progresistas, que algunos llaman coherentes, y otros intransigentes.

Trump parece imbatible

Persiste la idea de que Biden tiene más posibilidades de ganarle a Trump que Sanders, algo relativo, porque Sanders tiene mucho apoyo entre los jóvenes, y los latinos, y a él se une gente que está cansada de lo mismo y tienen la esperanza de que este veterano político pueda cambiar algo realmente. Pero Biden es el preferido por ese funcionario partidista tradicional, que ve en él la opción segura para el Partido, aunque no necesariamente para la victoria frente a un candidato tan fuerte como Donald Trump Y es que en Estados Unidos, ese país que impone al mundo la democracia que solo ellos entienden, la suya, que no la entienden bien la mayoría, implica que unos poquitos deciden quiénes manejarán los destinos del país, y no la gran cantidad de personas que van a votar. Esperemos ahora más agresiones contra Biden, el hombre que llevó a su hijo a Ucrania cuando era vice, y que resultó de ahí un empresario con inexplicables conexiones con compañías ucranianas, chisme que Trump todavía está por descubrir, y tambien contra Sanders, un hombre que quiere mucho pero que no explica cómo lo va a cumplir. Trump parece imbatible, está en campaña desde que está de presidente, vamos a ver si algo lo hace tambalear en los meses que quedan…