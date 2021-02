Anuncia Consejo Electoral de Ecuador recuento de votos en 17 provicias

EL acuerdo para recontar los votos fue pactado entre el segundo y tercer lugar de la primera vuelta, con el Consejo Nacional Electoral y la Organización de Estados Americanos… A la vista, un plan para dilatar el proceso electoral, mientras se alimenta la retórica del fraude, para ganar tiempo hasta la segunda vuelta, el 11 de abril. Un anuncio de pocos minutos de la presidenta del órgano electoral, dio a conocer lo decidido.

El Consejo electoral ecuatoriano no dio pruebas del fraude. Recontará el 100% justo en la provincia de Guayas, donde ganó UNIÓN por la Esperanza, con casi el 42% de los votos. La decisión dejó por fuera a los demás candidatos, en particular al ganador en la primera vuelta, Andrés Arauz, quien venció en el país con el 32.70% del total de los votos, aunque no le fueron suficientes para la victoria definitiva.