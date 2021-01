Hogares inteligentes, empresas para drones y Comercio Electrónico: ¿en Cuba?

Sonidos y temperaturas que nos reciben según nuestras emociones, dispositivos electrodomésticos programados para trabajar a determinada hora y cámaras de seguridad, se han hecho costumbres en muchas casas del mundo gracias a Internet.

Sin embargo, esta realidad resulta ajena a las condiciones actuales de conectividad en Cuba. No obstante, grupos multidisciplinarios preparan nuevas plataformas, con las opciones que brinda SMaBit, una empresa alemana productora de equipos inteligentes para el hogar.

El líder del Proyecto Hogares Inteligentes, Randy Gómez Rodríguez, explica que una de las soluciones que se pueden integrar en Cuba, aprovechando la mejora de las redes GSM y LTE es que las puertas de enlace cuentan para la comunicación a Internet con un módulo GSM y realmente tendría poco consumo de Internet, ya que la conexión no es constante, solamente es un intercambio pequeño de información y puede integrase perfectamente en cualquier entorno de hogar inteligente.

También, desde la comodidad del hogar es frecuente, cada vez más, el uso de las herramientas digitales para efectuar compras, pagos de facturas, descarga de aplicaciones y otros servicios. Sin dudas, el comercio electrónico forma parte ya de la cotidianidad de muchos cubanos. Pero ¿qué escollos aún persisten en este camino?

«Hay que evolucionar, no podemos conformarnos. No se puede estar pensando en soluciones que son del 2010. Debemos ir al nuevo concepto de Comercio Electrónico. Sobre todo, deben existir plataformas estilo Fintech, donde usted para comprar una aplicación no tiene que poner su cuenta bancaria totalmente, sino que existan otras plataformas intermedias que agilicen, eviten el número de transacciones más conocidas como Monedero Electrónico y otras que componen este tema». Así expresaba el Coordinador Técnico de los Proyectos Todus, Picta y Apklis, Allan Pierra Fuentes.

Por su parte, el Ingeniero Yunior Almaguer Bajuelo explica que en estos momentos en el Parque Científico-Tecnológico de La Habana, se incuba y desarrolla una plataforma de Comercio Electrónico. Su nombre es COM2es, un anglicismo que significa «Ven al Comercio Electrónico»; o sea un llamado para que todas las empresas cubanas entren a la acción.

Además, este especilista destaca que muchas empresas todavía no saben qué productos vender online, no saben cómo configurar sus productos para vender y cómo ponerlos en la web. Por eso, refiere la importancia de enseñar al detalle, con todas las herramientas necesarias.

Otras oportunidades de las redes de telefonía móvil permiten prototipos de vehículos no tripulados o los conocidos drones. En este caso, los sistemas se dirigen a la verificación de instalaciones, desde torres eléctricas hasta embalses por ejemplo. Incluso, facilitarán datos que ayuden a entender comportamientos en el suelo y los cultivos; lo que denominan muchos: agricultura de precisión. He aquí, una nueva potencialidad del Parque.

Pero, el cofundador del Proyecto AlaSoluciones, Yosué Montes de Oca, advierte una de las dificultades principales: la importación de los productos que necesitan. Ellos buscan la manera de armar los elementos, tratan de enfocarse en la soberanía tecnológica. «Lograr un producto lo más nacional e independiente posible», señala.

En resumen, el escenario de un Parque Científico-Tecnológico permite incubar o formar, iniciativas como las que analizamos. Luego de transitar varios procesos, percibir su impacto en la sociedad depende también de las voluntades colectivas.