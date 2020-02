58 años de una criminal ley contra el pueblo cubano

El tres de febrero de 1962, el entonces Presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy decretó el Bloqueo total de Estados Unidos contra Cuba. En su cuenta oficial de TWITTER , el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que el bloqueo viola los derechos humanos de sus coterráneos, y añadió que los cubanos condenamos el genocida, cruel y asesino bloqueo.

We condemn the genocidal, cruel and deadly blockade. The blockade violates our human rights. #NoMásBloqueo #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/eY0ENG4s8Z

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 3, 2020